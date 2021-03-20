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    «Ротор» назначил нового главного тренера

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    «Ротор» на своем официальном сайте объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера команды.

    Юрий Батуренко
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    Юрий Батуренко

    Батуренко в качестве футболиста поиграл за «Локомотив», ЦСКА, «Тюмень» и иные клубы. По завершении игровой карьеры работал в тренерских штабах «Мордовии», «Анжи», «Балтики», «Габалы», а также был ассистентом Юрия Семина в «Локомотиве».

    «При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив.

    Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками», — заявил гендиректор клуба Андрей Рекечинский.

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