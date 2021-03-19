«Ротор» объявил об увольнении Хацкевича

на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности.

Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить», — сказал генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский.

«Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.