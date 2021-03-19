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    «Ротор» объявил об увольнении Хацкевича

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    «Ротор» на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

    Александр Хацкевич
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    Александр Хацкевич

    «Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности.

    Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить», — сказал генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский.

    «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.

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