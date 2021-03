Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список номинантов вошли полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич, нападающий «Ромы» Борха Майораль, форвард «Вильярреала» Херард Морено и нападающий амстердамского «Аякса» Давид Нерес.

