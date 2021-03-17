Хацкевич — о судействе: Зачем издеваться над слабыми командами?!

Главный тренер «Ротора»раскритиковал работу арбитров во встрече волгоградцев с(0:4).

«Как вам сказать... Одним словом? Как-то Юрия Никулина попросили описать его жизнь. Он ответил: "Матом можно? Нет? Тогда все хорошо...".

Если серьезно, это беспредел! Особенно первый тайм. Что бы ты ни делал, все время свистели в сторону "Ростова". Особенно в штрафной. В центре поля — все грамотно, четко... А дальше.

Пенальти неоднозначный. Кроме того, считаю, что футболист "Ростова" играл рукой. Это фол. Нужно было останавливать матч, а в итоге соперник забил...

Помните, "Спартак" поднял шум после матча с "Сочи" в начале чемпионата? Красно-белых стали хорошо судить. Потом та же история была с "Ахматом".

Может быть, "Ротору" пойти тем же путем? Но это уже пусть наше руководство принимает решение. Лично мне неприятно видеть такую работу арбитра.

Вы знаете, от каждого тура "Ротор" получает неоценимый опыт. Считаю, ультиматумы ни к чему хорошему не приводят. Нужно выходить и играть.

Сложно рассуждать в сослагательном наклонении. Если бы да кабы... Но такие ошибки судьи в первом тайме... Было тяжело объяснить ребятам, что надо продолжать играть. Хотя где-то мы сами дрогнули после таких решений.

Что бы мы сейчас с вами ни говорили, матч окончен. Арбитра могут как наказать, так и оправдать.

Но, вот честно, мы — тренеры, футболисты — до сих пор не понимаем, как трактуется рука. Фол это или нет? В любом случае пусть это останется на совести рефери...

Если брать сегодняшний матч, то сначала не засчитали наш гол, потом поставили пенальти, потом засчитали гол в наши ворота... Когда этот ВАР вмешивается?

Нужно все это делать быстрее, учиться у западных коллег. В Англии нет таких затяжек. А у нас игра разбивается на отрезки. Темп теряется... И опять же решение зависит не от одного судьи в поле, а еще от тех, кто сидит за монитором...

Судейские ошибки часто влияют на судьбу не только команды, но и целого города. "Ротор" многое значит для Волгограда. Шестнадцать лет клуба не было в высшем дивизионе.

Зачем издеваться над слабыми командами?! Нам надо иметь достоинство, идти дальше. Но, наверное, со стороны нашего клуба тоже должны быть какие-то действия», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».