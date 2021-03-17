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    Гасперини: Мы не можем позволить себе раздавать подарки в виде голов

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    Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала.

    Джан-Пьеро Гасперини
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    Джан-Пьеро Гасперини

    «Я не жалею о своем первоначальном выборе. Мы не можем позволить себе допускать ошибки и раздавать подарки в виде голов. Хотели сыграть лучше. Жаль, что так вышло.

    Это отличный опыт для любого тренера, игрока, для любого клуба. Нам выпал шанс сыграть против одного из сильнейших клубов Европы.

    Мы хорошо провели этот сезон, хотя последние две игры все-таки разочаровали», — сказал тренер в интервью Sky Sport.

    Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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