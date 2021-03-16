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    Гол Жоты принес «Ливерпулю» важную победу

    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: счет 0:1, обзор голов

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    В матче 28 тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде смог победить «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

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    Единственный гол в матче забил форвард Диогу Жота. Португалец отметился на 47 минуте первого тайма с передачи Садио Мане.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1
    Гол: 0:1 Диогу Жота (45') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу (Джон Радди, 9027'), Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Рубен Невеш (Леандер Дендонкер, 7627'), Хонни, Нелсон Семеду (Морган Гиббз-Уайт, 8427'), Жоау Моутинью, Педру Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 7027'), Адама Траоре Ливерпуль: Алисон Бекер, Озан Кабак, Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум (Джеймс Милнер, 6727'), Тьяго Алькантара (Наби Кейта, 6727'), Садио Мане, Мохамед Салах, Диогу Жота (Алекс Окслейд-Чемберлен, 8227') Предупреждения: Рубен Невеш (37'), Тьяго Алькантара (42'), Ромен Сес (52')

    «Ливерпуль» прервал двухматчевую серию поражений и набрал 46 очков. Команда Клоппа занимает 6 место. «Вулверхэмптон» идет на 13 позиции с 35 очками.

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