«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: счет 0:1, обзор голов

Футболисты «Ливерпуля» Фото: lfc
Единственный гол в матче забил форвард Диогу Жота. Португалец отметился на 47 минуте первого тайма с передачи Садио Мане.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1
Гол: 0:1 Диогу Жота (45') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу (Джон Радди, 9027'), Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Рубен Невеш (Леандер Дендонкер, 7627'), Хонни, Нелсон Семеду (Морган Гиббз-Уайт, 8427'), Жоау Моутинью, Педру Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 7027'), Адама Траоре Ливерпуль: Алисон Бекер, Озан Кабак, Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум (Джеймс Милнер, 6727'), Тьяго Алькантара (Наби Кейта, 6727'), Садио Мане, Мохамед Салах, Диогу Жота (Алекс Окслейд-Чемберлен, 8227') Предупреждения: Рубен Невеш (37'), Тьяго Алькантара (42'), Ромен Сес (52')
«Ливерпуль» прервал двухматчевую серию поражений и набрал 46 очков. Команда Клоппа занимает 6 место. «Вулверхэмптон» идет на 13 позиции с 35 очками.