Игнатьев остался в запасе «Рубина» на матч с «Уфой»

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Иванов, Урунов, Сысуев.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Бегич, С. Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.
Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 2.20, на ничью за 3.17, а на «Уфу» — за 3.52.
Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
Следить за ходом матча можно тут.