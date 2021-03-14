Игнатьев остался в запасе «Рубина» на матч с «Уфой»

назвали стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Иванов, Урунов, Сысуев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Бегич, С. Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 2.20, на ничью за 3.17, а на «Уфу» — за 3.52.

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