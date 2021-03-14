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    Игнатьев остался в запасе «Рубина» на матч с «Уфой»

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    «Уфа» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.

    «Рубин»
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    «Рубин»

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

    Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Иванов, Урунов, Сысуев.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Бегич, С. Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 2.20, на ничью за 3.17, а на «Уфу» — за 3.52.

    Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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