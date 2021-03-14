«Уфа» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 марта, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» в нынешнем сезоне изо всех сил бьется за выживание. Между тем, на текущий момент команда идет в зоне стыков, занимая 14 место.

В минувшем туре уфимцы не смогли добыть три заветных балла. Правда, выездной сухой мир с «Уралом» едва ли можно считать потерей очков.

Атакует «Уфа» крайне пассивно, соорудив лишь 15 мячей в 21 матче. При этом оборона команды действует явно не лучшим образом (33 пропущенных мяча).

Все прогнозы на РПЛ

Отрыв от зоны прямого вылета минимальный: уфимцы опережают «Арсенал» только по дополнительным показателям. Так что борьба за сохранение прописки в РПЛ для команды в самом разгаре.

«Рубин»

Для «Рубина» нынешний сезон проходит неплохо. Похоже, Леонид Слуцкий постепенно нащупывает успешные струны управления казанским клубом, от которого вскоре вполне резонно ожидать покорения новых высот.

Казанцы атакуют на среднем уровне: 28 голов в 21 матче. Да и оборона не представляет собой Форт-Нокс — 26 пропущенных мячей.

В минувшем туре команда Слуцкого дома добыла сверхнервную викторию над действующим чемпионом. «Зенит» был повержен драматично (2:1): вспомните нереализованный Дзюбой пенальти в концовке.

В первом круге матч между этими командами завершился победой казанцев (3:0). И даже усталость после победы над «Зенитом» не станет помехой для команды Слуцкого снова добыть нужный результат.

«Уфа» — «Рубин». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 2.20, на ничью за 3.17, а на «Уфу» — за 3.52

Хозяева откровенно бледно выглядят в атаке, к тому же в последние годы неудачно играют с казанцами.

«Рубин» имеет все шансы побороться за попадание в еврокубковую зону, так что наверняка начнет встречу активно.

Казанцы сейчас переживают моральный подъем, так что явно планируют устроить блиц-криг. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.84