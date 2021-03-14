«Шеффилд Юнайтед» уволил главного тренера

Клуб АПЛобъявил об уходес поста главного тренера.

Расторжение соглашения произошло по обоюдному согласию сторон.

«Быть тренером "Шеффилд Юнайтед" — это особое приключение, которое я никогда не забуду.

Я был рад получить такую возможность еще в 2016 году и был в восторге от успеха, которого мы достигли.

Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в достижения клуба на этом пути, включая игроков, персонал и, в частности, болельщиков», — цитирует Уайлдера клубная пресс-служба.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в таблице АПЛ.