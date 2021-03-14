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    «Шеффилд Юнайтед» уволил главного тренера

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    Клуб АПЛ «Шеффилд Юнайтед» объявил об уходе Криса Уайлдера с поста главного тренера.

    Крис Уайлдер
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    Крис Уайлдер

    Расторжение соглашения произошло по обоюдному согласию сторон.

    «Быть тренером "Шеффилд Юнайтед" — это особое приключение, которое я никогда не забуду.

    Я был рад получить такую возможность еще в 2016 году и был в восторге от успеха, которого мы достигли.

    Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в достижения клуба на этом пути, включая игроков, персонал и, в частности, болельщиков», — цитирует Уайлдера клубная пресс-служба.

    «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в таблице АПЛ.

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