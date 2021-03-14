ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
  • 20:58
    • «Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби
  • 01:12
    • «Атлетико» в большинстве не справился с «Хетафе»
  • 01:00
    • «Манчестер Сити» крупно обыграл «Фулхэм»
  • 22:30
    • Дортмундская «Боруссия» победила «Герту»
  • 20:17
    • Экхофф победила в гонке преследования, россиянки — вне топ-30
    Все новости спорта

    «Атлетико» в большинстве не справился с «Хетафе»

    «Хетафе» — «Атлетико»: счет матча 0:0

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Хетафе» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Отметим, что хозяева поля с 70-й минуты играли в меньшинстве после удаления Аллана Ньома.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Атлетико 0:0
    Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Аллан Ньом, Матиас Оливера, Софьян Шакла, Карлос Аленья, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Энес Унал (Давид Тимор, 90'), Хуан Эрнандес (Дамиан Суарес, 65') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Марио Эрмосо (Тома Лемар, 64'), Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес (Жоау Фелиш, 46'), Анхель Корреа (Мусса Дембеле, 64'), Маркос Льоренте, Янник Карраско (Ренан Лоди, 64'), Луис Суарес Предупреждения: Хосе Хименес (45'), Стефан Савич (45'), Жоау Фелиш (77'), Маркос Льоренте (83'), Марио Эрмосо (84'), Давид Сория (90') Удаление: Аллан Ньом (70')

    «Атлетико» продолжает лидировать в таблице Примеры. «Хетафе» находится на 15-й строчке.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отомстит ли «Локо» сочинцам за поражение в первом круге?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Моуринью снова перехитрит Артету?
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 4.85
    •
  • Динамовцы выиграют во втором тайме?
  • «Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    42.15
  • Суперэкспресс на выходные 13-14 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры