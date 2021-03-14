«Хетафе» — «Атлетико»: счет матча 0:0

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Отметим, что хозяева поля с 70-й минуты играли в меньшинстве после удаления Аллана Ньома.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Атлетико 0:0
Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Аллан Ньом, Матиас Оливера, Софьян Шакла, Карлос Аленья, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Энес Унал (Давид Тимор, 90'), Хуан Эрнандес (Дамиан Суарес, 65') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Марио Эрмосо (Тома Лемар, 64'), Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес (Жоау Фелиш, 46'), Анхель Корреа (Мусса Дембеле, 64'), Маркос Льоренте, Янник Карраско (Ренан Лоди, 64'), Луис Суарес Предупреждения: Хосе Хименес (45'), Стефан Савич (45'), Жоау Фелиш (77'), Маркос Льоренте (83'), Марио Эрмосо (84'), Давид Сория (90') Удаление: Аллан Ньом (70')
«Атлетико» продолжает лидировать в таблице Примеры. «Хетафе» находится на 15-й строчке.