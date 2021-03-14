«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились во втором тайме Джон Стоунз, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Фулхэм — Манчестер Сити 0:3
Голы: 0:1 Джон Стоунс (47'), 0:2 Габриэл Жезус (56'), 0:3 Серхио Агуэро (пенальти) (60') Фулхэм: Альфонс Ареола, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо, Ола Эйна, Рубен Лофтус-Чик (Александр Митрович, 63'), Марио Лемина (Джошуа Онома, 73'), Харрисон Рид, Андре Франк Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Энтони Робинсон, 80'), Адемола Лукман Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 75'), Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Фернандиньо, 67'), Ферран Торрес, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро
«Манчестер Сити» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» расположился на 18-й строчке.