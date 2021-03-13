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    Гончаренко: Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после поражения от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Странная игра получилась. Когда стали проигрывать, то начали раскрываться. Последние 20 минут провели неплохо.

    У нас сейчас в чемпионате разница между победой и поражением минимальна. Когда и куда качнется маятник — это вопрос.

    Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА, он заставил нас торопиться. В концовке у нас были возможности для того, чтобы сыграть вничью.

    Думаю, что лишь в самом конце встречи мы смогли найти то сочетание футболистов, которое давало нам результат», — заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

    ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» поднялся на 14-ю позицию.

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