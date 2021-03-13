Гончаренко: Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после поражения от тульского(1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Странная игра получилась. Когда стали проигрывать, то начали раскрываться. Последние 20 минут провели неплохо.

У нас сейчас в чемпионате разница между победой и поражением минимальна. Когда и куда качнется маятник — это вопрос.

Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА, он заставил нас торопиться. В концовке у нас были возможности для того, чтобы сыграть вничью.

Думаю, что лишь в самом конце встречи мы смогли найти то сочетание футболистов, которое давало нам результат», — заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» поднялся на 14-ю позицию.