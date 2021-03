Согласно Федерации футбольных болельщиков, полузащитник «Манчестер Юнайтед»стал лучшим игроком гола в АПЛ.

В голосовании португалец обошел Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля» и Джека Грилиша («Астон Вилла»), Джейми Варди («Лестер»), Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити») и Сон Хын-Мина («Тоттенхэм»).

В этом сезоне на его счету 28 матчей в АПЛ, 16 голов и 10 голевых передач.

And the winner of the Men's Player of the Year at the #FSAawards in association with @BeGambleAware is...@B_Fernandes8 pic.twitter.com/naAltaoeN3