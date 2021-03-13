«Рома» продлила контракт с нидерландским защитником

Рик Карсдорп Фото: globallookpress.com
Соглашение с 26-летним нидерландцем будет рассчитано до конца июня 2025 года.
«Я очень счастлив новому контракту. Благодарю подразделения клуба, которые были вовлечены в этот процесс», — сказал Карсдорп.
🐺 𝗥𝗜𝗖𝗞 🤝 𝟮𝟬𝟮𝟱 🐺
The Flying Dutchman has signed a new long-term contract with the club! 🖊️— AS Roma English (@ASRomaEN) March 12, 2021
#ASRoma pic.twitter.com/sXCdEUTBNk
В текущем сезоне Карсдорп провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Он перешел в «Рому» из «Фейеноорда» в 2017 году.