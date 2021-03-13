ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Леванте» — «Валенсия»Примера. «Реал» примет «Эльче», «Атлетико» в гостях у «Хетафе»
  • 20:56
    • «Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти
  • 21:24
    • Карпин — о поражении от «Химок»: Никакого кризиса в «Ростове» нет
  • 19:34
    • Определились все пары четвертьфинала Кубка Гагарина
  • 19:23
    • «Магнитка» одолела «Барыс» и вышла в следующий раунд Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Рома» продлила контракт с нидерландским защитником

    Футбол Футбол Италии Серия A Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Защитник «Ромы» Рик Карсдорп продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте римлян.

    Рик Карсдорп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рик Карсдорп

    Соглашение с 26-летним нидерландцем будет рассчитано до конца июня 2025 года.

    «Я очень счастлив новому контракту. Благодарю подразделения клуба, которые были вовлечены в этот процесс», — сказал Карсдорп.

    В текущем сезоне Карсдорп провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Он перешел в «Рому» из «Фейеноорда» в 2017 году.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Расстрелял ли «Спартак» весь боезапас в матче с «быками»?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Армейцы» одолеют проблемных туляков
  • «Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Ахмат» постарается не отставать
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры