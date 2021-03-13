«Рома» продлила контракт с нидерландским защитником

Защитникпродлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте римлян.

Соглашение с 26-летним нидерландцем будет рассчитано до конца июня 2025 года.

«Я очень счастлив новому контракту. Благодарю подразделения клуба, которые были вовлечены в этот процесс», — сказал Карсдорп.

🐺 𝗥𝗜𝗖𝗞 🤝 𝟮𝟬𝟮𝟱 🐺 The Flying Dutchman has signed a new long-term contract with the club! 🖊️

#ASRoma pic.twitter.com/sXCdEUTBNk — AS Roma English (@ASRomaEN) March 12, 2021

В текущем сезоне Карсдорп провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Он перешел в «Рому» из «Фейеноорда» в 2017 году.