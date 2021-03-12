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    Овчинников: ЦСКА надо было отпускать Чалова в Англию

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    Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о развитии карьеры 22-летнего форварда Федора Чалова.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Феде надо создать определенные условия. Он своеобразный молодой человек — хотя люди все разные.

    На мой взгляд, мы очень скептически относимся к Чалову. У него колоссальная статистика, а все хотят от него то, чего он не может физически дать на сегодняшний день: каждый сезон — по 20 голов и 10 голевых передач, чтобы он был яркой звездой в каждом матче. Это неправильно. Федор все равно приносит огромную пользу команде.

    "Кристал Пэлас"? Федю надо было отпускать, но о у я уверен: он и его карьера будут развиваться. У Чалова есть стержень и серьезный футбольный характер. Знает, что хочет от жизни», — сказал Овчинников Sport24.

    Напомним, что по некоторым данным «Кристал Пэлас» был готов заплатить за Федора Чалова 20 миллионов фунтов.

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