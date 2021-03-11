«Манчестер Юнайтед» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1.

«Красные дьяволы» открыли счет на 50-й минуте. Бруну Фернандеш выполнил навес в штрафную за спины защитникам, откуда Амад Траоре затылком направил мяч в ворота.

«Россонери» отыгрались в компенсированное время второго тайма. Раде Крунич навесил с углового, а Симон Кьер точно пробил головой под перекладину.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Манчестер Юнайтед — Милан 1:1 Голы: 1:0 Amad Diallo (50'), 1:1 Симон Кьер (90') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака (Брендон Уильямс, 74'), Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш (Фред, 73'), Даниэль Джеймс (Люк Шоу, 74'), Неманья Матич, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль (Amad Diallo, 46') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия (Пьер Калюлю, 74'), Диогу Далот, Фикайо Томори, Симон Кьер, Суалихо Мейте, Браим Диас (Сандро Тонали, 69'), Раде Крунич, Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 69'), Франк Кессье, Рафаэл Леау Предупреждения: Алексис Салемакерс (19'), Скотт МакТоминай (55')

Матч на «Сан-Сиро» состоится 18 марта.