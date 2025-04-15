Флорида
Нью-Йорк Рейнджерс
«Флорида»
Турнирное положение: На финише регулярки «Флорида» вспомнила, как играть в хоккей, но выше пятого места таблицы восточной конференции коллектив Мориса не поднялся.
Последние матчи: Три последних матча «Флорида» провела убедительно и заслуженно выиграла каждый из них.
Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Флориду» Беннетт, Экблад и Ткачук. Потери неприятные, но не критические. Кроме этого матч может пропустить Куликов.
Общий тонус клуба: Игра против «синерубашечников» вполне может стать продолжением победной серии на финише регулярного чемпионата.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Расстройство «Нью-Йорк Рейнджерс» не имеет границ, поскольку сами игроки должны винить себя в том, что они не попали в плей-офф, и с большой долей вероятности закончат регулярку ниже 12 места Востока.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл всего лишь раз, который пришелся на ураганный матч против «островитян».
Травмированные игроки: Руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» не может рассчитывать на Эдстрема, Калиева и Шнайдера.
Общий тонус клуба: Против «Флориды» будет тяжело, но у гостей будут небольшие шансы зацепиться за этот поединок.
Статистика для ставок
- «Флорида» выиграла три последних поединка по календарю
- В пяти последних матчах по сезону «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл четыре раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.36, на гостей — 3.07.
Прогноз: «Флорида» имеет больше шансов оставить этот матч за собой.
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Альтернативный прогноз: Соперники будут бороться за победу до финального свитска, поэтьому овертайм вполне может случиться.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.