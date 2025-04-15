В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: На финише регулярки «Флорида» вспомнила, как играть в хоккей, но выше пятого места таблицы восточной конференции коллектив Мориса не поднялся.

Последние матчи: Три последних матча «Флорида» провела убедительно и заслуженно выиграла каждый из них.

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Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Флориду» Беннетт, Экблад и Ткачук. Потери неприятные, но не критические. Кроме этого матч может пропустить Куликов.

Общий тонус клуба: Игра против «синерубашечников» вполне может стать продолжением победной серии на финише регулярного чемпионата.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Расстройство «Нью-Йорк Рейнджерс» не имеет границ, поскольку сами игроки должны винить себя в том, что они не попали в плей-офф, и с большой долей вероятности закончат регулярку ниже 12 места Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл всего лишь раз, который пришелся на ураганный матч против «островитян».

Травмированные игроки: Руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» не может рассчитывать на Эдстрема, Калиева и Шнайдера.

Общий тонус клуба: Против «Флориды» будет тяжело, но у гостей будут небольшие шансы зацепиться за этот поединок.

Статистика для ставок

«Флорида» выиграла три последних поединка по календарю

В пяти последних матчах по сезону «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл четыре раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.36, на гостей — 3.07.

Прогноз: «Флорида» имеет больше шансов оставить этот матч за собой.

Альтернативный прогноз: Соперники будут бороться за победу до финального свитска, поэтьому овертайм вполне может случиться.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.