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    «Флорида» продолжит победную серию?

    Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс. Ставка (к. 2.10), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2025 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 02:00 Нью-Йорк Рейнджерс

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •

    «Флорида»

    Турнирное положение: На финише регулярки «Флорида» вспомнила, как играть в хоккей, но выше пятого места таблицы восточной конференции коллектив Мориса не поднялся.

    Последние матчи: Три последних матча «Флорида» провела убедительно и заслуженно выиграла каждый из них.

    Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Флориду» Беннетт, Экблад и Ткачук. Потери неприятные, но не критические. Кроме этого матч может пропустить Куликов.

    Общий тонус клуба: Игра против «синерубашечников» вполне может стать продолжением победной серии на финише регулярного чемпионата.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Расстройство «Нью-Йорк Рейнджерс» не имеет границ, поскольку сами игроки должны винить себя в том, что они не попали в плей-офф, и с большой долей вероятности закончат регулярку ниже 12 места Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл всего лишь раз, который пришелся на ураганный матч против «островитян».

    Травмированные игроки: Руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» не может рассчитывать на Эдстрема, Калиева и Шнайдера.

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    Общий тонус клуба: Против «Флориды» будет тяжело, но у гостей будут небольшие шансы зацепиться за этот поединок.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» выиграла три последних поединка по календарю

    • В пяти последних матчах по сезону «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл четыре раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.36, на гостей — 3.07.

    Прогноз: «Флорида» имеет больше шансов оставить этот матч за собой.

    Альтернативный прогноз: Соперники будут бороться за победу до финального свитска, поэтьому овертайм вполне может случиться.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс?

    Матч Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс состоится 15 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.36, на гостей — 3.07.

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    Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 15.04.202502:00. «Флорида» продолжит победную серию?
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