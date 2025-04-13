ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зенит – Краснодар«Зенит» громит «Краснодар» и возвращается в чемпионскую гонку: концовка сезона будет огненной
  • 19:02
    • «Зенит» разгромил «Краснодар» в 24-м туре РПЛ
  • 23:43
    • «Лацио» и «Рома» поделили очки в матче Серии А
  • 21:58
    • Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории
  • 20:33
    • «Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед», Барнс оформил дубль
    Все новости спорта

    «Лацио» и «Рома» поделили очки в матче Серии А

    «Лацио» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио Рома
    «Лацио» сыграл вничью с «Ромой» (1:1) в матче 32-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол у хозяев забил Алессио Романьоли на 47-й минуте. «Рома» ответила голом Матиаса Соуле на 69-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Рома 1:1
    Голы: 1:0 Алессио Романьоли (47'), 1:1 Матиас Соуле (69') Лацио: Христос Мандас, Самуэль Жиго, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен (Педро Родригес, 73'), Фисайо Деле-Баширу (Реда Белахьяне, 80'), Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 80'), Валентин Кастеллано (Булайе Диа, 73') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Алексис Салемакерс (Девин Ренс, 89'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини (Эльдор Шомуродов, 59'), Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави, 89'), Леандро Паредес (Бриан Кристанте, 46'), Ману Коне, Артем Довбик (Томмазо Бальданци, 84') Предупреждения: Леандро Паредес (5'), Маттиа Цаканьи (30'), Густав Исаксен (45 + 1'), Джанлука Манчини (55'), Лука Пеллегрини (63'), Николо Ровелла (88')

    После этого матча «Лацио» занимает 6-е место в таблице Серии А с 56-ю очками в активе. «Рома» — на 7-й позиции (54).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» обеспечит более комфортное преимущество
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Вальядолид»?
  • «Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • В Челябинске состоится еще одна результативная игра
  • «Трактор» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Борнмут — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Йонг — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры