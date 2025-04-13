«Лацио» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 32-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол у хозяев забил Алессио Романьоли на 47-й минуте. «Рома» ответила голом Матиаса Соуле на 69-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Рома 1:1 Голы: 1:0 Алессио Романьоли (47'), 1:1 Матиас Соуле (69') Лацио: Христос Мандас, Самуэль Жиго, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен (Педро Родригес, 73'), Фисайо Деле-Баширу (Реда Белахьяне, 80'), Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 80'), Валентин Кастеллано (Булайе Диа, 73') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Алексис Салемакерс (Девин Ренс, 89'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини (Эльдор Шомуродов, 59'), Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави, 89'), Леандро Паредес (Бриан Кристанте, 46'), Ману Коне, Артем Довбик (Томмазо Бальданци, 84') Предупреждения: Леандро Паредес (5'), Маттиа Цаканьи (30'), Густав Исаксен (45 + 1'), Джанлука Манчини (55'), Лука Пеллегрини (63'), Николо Ровелла (88')

После этого матча «Лацио» занимает 6-е место в таблице Серии А с 56-ю очками в активе. «Рома» — на 7-й позиции (54).