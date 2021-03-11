ЛЕ. «Милан» избежал поражения на «Олд Траффорд», «Шахтер» в гостях у «Ромы»

В четверг, 11 марта, в футбольной Лиге Европы пройдут первые матчи 1/8 финала.

«Манчестер Юнайтед» — «Милан» 1:1

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1.

«Красные дьяволы» открыли счет на 50-й минуте. Бруну Фернандеш выполнил навес в штрафную за спины защитникам, откуда Амад Траоре затылком направил мяч в ворота.

«Россонери» отыгрались в компенсированное время второго тайма. Раде Крунич навесил с углового, а Симон Кьер точно пробил головой под перекладину.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Манчестер Юнайтед — Милан 1:1 Голы: 1:0 Amad Diallo (50'), 1:1 Симон Кьер (90') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака (Брендон Уильямс, 74'), Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш (Фред, 73'), Даниэль Джеймс (Люк Шоу, 74'), Неманья Матич, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль (Amad Diallo, 46') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия (Пьер Калюлю, 74'), Диогу Далот, Фикайо Томори, Симон Кьер, Суалихо Мейте, Браим Диас (Сандро Тонали, 69'), Раде Крунич, Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 69'), Франк Кессье, Рафаэл Леау Предупреждения: Алексис Салемакерс (19'), Скотт МакТоминай (55')

Матч на «Сан-Сиро» состоится 18 марта.

«Динамо» К — «Вильярреал» 0:2

Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 0:2.

«Желтая субмарина» вышла вперед на 30-й минуте, когда Жерар Морено выполнил прострел, а Пау Торрес поразил пустые ворота.

На 52-й минуте отличился Рауль Альбиоль, удачно сыгравший на добивании после того, как Георгий Бущан отбил мяч перед собой.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Динамо К — Вильярреал 0:2 Голы: 0:1 Пау Торрес (30'), 0:2 Рауль Альбиоль (52') Динамо К: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 84'), Сергей Сидорчук (Александр Андриевский, 68'), Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 68'), Виктор Цыганков, Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Артём Беседин Вильярреал: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес (Рамиро Фунес Мори, 46'), Хуан Фойт, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 85'), Этьен Капу, Херар Морено (Алехандро Баэна, 90'), Самуэль Чуквезе (Коста Хауме, 84'), Пако Алькасер (Карлос Бакка, 63') Предупреждения: Сергей Сидорчук (9'), Альфонсо Педраса (24'), Этьен Капу (65')

Ответная встреча пройдет в Испании 18 марта.

«Славия» — «Рейнджерс» 1:1

«Славия» в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы сыграла вничью с «Рейнджерс» — 1:1.

Пражане открыли счет уже на 7-й минуте, когда отличился Николае Станчу с передачи Питера Олайинки.

Подопечные Стивена Джеррарда ответили на 36-й минуте. Гол забил Филип Хеландер, которому ассистировал Янис Хаджи.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Славия П — Глазго Рейнджерс 1:1 Голы: 1:0 Николае Станчу (7'), 1:1 Филип Хеландер (36') Славия П: Ондржей Коларж, Александр Хартманн Бах, Давид Зима, Ондржей Кудела, Ян Борил, Томаш Голеш, Николае Станчу (Ондржей Лингр, 76'), Петер Оладейи Олайинка (Лукаш Масопуст, 46'), Абдалла Сима, Лукаш Провод, Ян Кухта (Оскар Дорли, 71') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Филип Хеландер, Коннор Голдсон, Нэйтан Паттерсон, Борна Баришич, Стивен Дэвис, Джо Арибо (Кемар Руф, 81'), Глен Камара (Бонгани Зунгу, 88'), Янис Хаджи (Скотт Эрфилд, 63'), Райан Кент, Альфредо Морелос Предупреждения: Борна Баришич (29'), Стивен Дэвис (54'), Давид Зима (56')

На стадионе «Айброкс» в Глазго команды встретятся 18 марта.

«Аякс» — «Янг Бойз» 3:0

Амстердамский «Аякс» на своем поле разгромил швейцарский «Янг Бойз» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В составе победителей голы забивали Дэви Классен (62-й минута), Душан Тадич (82) и Брайан Броббей (90+3).

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Аякс — Янг Бойз 3:0 Голы: 1:0 Дави Классен (62'), 2:0 Душан Тадич (82'), 3:0 Brian Brobbey (90') Аякс: Мартен Стекеленбург, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch (Перр Схюрс, 67'), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Эдсон Альварес, Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес (Brian Brobbey, 82'), Душан Тадич, Антони (Уссама Идрисси, 68') Янг Бойз: Гийом Февр, Мохамед Али Камара (Цедрик Цезигер, 34'), Жордан Лефор, Фабиан Лустенбергер, Сильван Хефти, Миралем Сулеймани (Николас Нгамале, 46'), Кристиан Фасснахт (Теосон Жордан Сьебатшё, 85'), Михел Эбишер, Sandro Lauper (Венсан Сьерро, 71'), Мешак Элия (Феликс Мамбимби, 71'), Жан-Пьер Нсаме Предупреждения: Sandro Lauper (49'), Николас Тальяфико (53'), Михел Эбишер (64'), Венсан Сьерро (78')

Ответный матч состоится 18 марта в Берне.

«Гранада» — «Мольде»

«Олимпиакос» — «Арсенал»

«Рома» — «Шахтер»

«Тоттенхэм» — «Динамо» З