«Боруссия» Д — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Совершили гости потерю на правом краю обороны, после чего Дахуд сделал передачу в штрафную «Севильи».
Ройс практически от лицевой покатил в центр, а Эрлинг Холанд уже расстрелял ворота, издевательски направив мяч ещё и между ног Диего Карлосу.
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На 48-й минуте Холанд на скорости ворвался в штрафную, отыгрался в стеночку с партнёром, далее продавил Фернандо, а в завершении с острого угла направил мяч в сетку ворот.
Однако арбитр Чакыр, изучив повтор, отменил гол Холанда, заметив до взятия ворот фол со стороны Кунде и назначив пенальти.
Голкипер Боно справился с прямым ударом Холанда с «точки», а затем с добиванием Эрлинга. Но арбитр потребовал перебить пенальти , поскольку Боно при ударе Холанда с «точки» не удержался за линию ворот.
Холанд с 11-метровой отметки пробил в самый угол ворот — Боно чуть-чуть не дотянулся до мяча.
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А на 67-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Боруссии» — при верховой борьбе за мяч Джан в штрафной подтолкнул де Йонга в спину.
Юссеф Эн-Несири с «точки» пробил по центру ворот — мяч от перекладины отправился в сетку.
Уже на пятой добавленной минуте счет сравнялся. Ракичич с правого фланга исполнил навес в штрафную «Боруссии», Эн-Несири перевисел всех, головой вколотив мяч в ворота.
Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 3:2 и по сумме двух матчей дортмундцы вышли в четвертьфинал.