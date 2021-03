Лапорта избран новым президентом «Барселоны»

победил на выборах нового президента «Барселоны», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

58-летний функционер набрал 54,28% голосов. Он опередил Виктора Фонта (29,29%) и Тони Фрейшу (8,58%).

Ранее Лапорта уже занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год.

При первом президентстве Лапорты каталонский клуб четыре раза становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, трижды брал Суперкубок Испании, дважды побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, прежний президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу покинул пост в октябре 2020 года.

🗳 2021 ELECTION 🗳

The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe