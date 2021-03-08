«Челси» — «Эвертон»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Прошла атака «Челси» левым флангом, Алонсо от края штрафной исполнил силовой прострел в центр, откуда Хаверц в касание пробил, а мяч рикошетом от ноги Бена Годфри залетел в ворота.

А на 64-й минуте был назначен пенальти в ворота «Эвертона» — Хаверц ворвался в штрафную, пытаясь догнать мяч, Пикфорд рванул ему навстречу и зацепил плечом.

Жоржиньо спокойно покатил мяч с «точки» в левый нижний угол, а Пикфорд заранее упал в другую сторону.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Эвертон 2:0 Голы: 1:0 Бен Годфри (автогол) (31'), 2:0 Жоржиньо (пенальти) (65') Челси: Эдуард Менди, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Матео Ковачич (Н’Голо Канте, 80'), Каллум Хадсон-Одои (Мэйсон Маунт, 66'), Рис Джеймс, Кай Хаверц, Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 90') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон (Джошуа Кинг, 70'), Лука Динь, Алекс Айуоби (Том Дэвис, 56'), Андре Гомеш (Бернард, 76'), Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин Предупреждения: Мэйсон Холгейт (17'), Лука Динь (50'), Том Дэвис (90')

«Челси» идет на четвертом месте в таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Эвертон» прервал трехматчевую победную серию и занимает пятую строчку с 46 очками.