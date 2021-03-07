«Урал» — «Уфа»: счет 0:0

В матче 21 тура российской Премьер-лигисыграл в нулевую ничью с

Игра запомнилась лишь удалением футболиста «Уфы» Бизозы Парфе. В итоге гости практически весь матч играли в меньшинстве.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Уфа 0:0 Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Владимир Рыков, Рафал Аугустыняк, Ylldren Ibrahimaj (Рамазан Гаджимурадов, 46'), Бранко Йовичич (Андрей Панюков, 79'), Отман Эль-Кабир, Андрей Егорычев (Алексей Евсеев, 61'), Павел Погребняк Уфа: Александр Беленов, Боян Йокич, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Parfait Bizoza, Остон Урунов (Вячеслав Кротов, 41'), Неманья Милетич (Павел Аликин, 84'), Filip Mrzljak, Александр Сухов, Komnen Andric, Тимур Жамалетдинов Предупреждения: Владимир Рыков (57'), Александр Сухов (61'), Рамазан Гаджимурадов (73'), Filip Mrzljak (83'), Денис Кулаков (90') Удаление: Parfait Bizoza (14')

Для «Урала» это 4 ничья подряд. У него 23 очка и 12 место. «Уфа» имеет 14 очков и занимает 14 позицию.