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    «Урал» и «Уфа» счет не открыли

    «Урал» — «Уфа»: счет 0:0

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    В матче 21 тура российской Премьер-лиги «Урал» сыграл в нулевую ничью с «Уфой».

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Игра запомнилась лишь удалением футболиста «Уфы» Бизозы Парфе. В итоге гости практически весь матч играли в меньшинстве.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Уфа 0:0
    Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Владимир Рыков, Рафал Аугустыняк, Ylldren Ibrahimaj (Рамазан Гаджимурадов, 46'), Бранко Йовичич (Андрей Панюков, 79'), Отман Эль-Кабир, Андрей Егорычев (Алексей Евсеев, 61'), Павел Погребняк Уфа: Александр Беленов, Боян Йокич, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Parfait Bizoza, Остон Урунов (Вячеслав Кротов, 41'), Неманья Милетич (Павел Аликин, 84'), Filip Mrzljak, Александр Сухов, Komnen Andric, Тимур Жамалетдинов Предупреждения: Владимир Рыков (57'), Александр Сухов (61'), Рамазан Гаджимурадов (73'), Filip Mrzljak (83'), Денис Кулаков (90') Удаление: Parfait Bizoza (14')

    Для «Урала» это 4 ничья подряд. У него 23 очка и 12 место. «Уфа» имеет 14 очков и занимает 14 позицию.

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