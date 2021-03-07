ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски оформил хет-трик«Бавария» и Левандовски проявили чемпионскую реакцию
  • 21:25
    • «МЮ» обыграл «Манчестер Сити» в дерби на «Этихаде»
  • 20:56
    • «Спартак» забил шесть мячей «Краснодару», Ларссон и Соболев оформили дубли
  • 20:12
    • «Атлетико» упустил победу в дерби с «Реалом»
  • 18:56
    • «Ливерпуль» потерпел шестое домашнее поражение подряд
  • 18:16
    • Клебо выиграл лыжный марафон на ЧМ, но был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым
    Все новости спорта

    «МЮ» обыграл «Манчестер Сити» в дерби на «Этихаде»

    «Ман Сити» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» — 0:2.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Уже на первой минут матча в ворота «Сити» был назначен пенальти — Габриэл Жезус нарушил правила на линии своей штрафной против Марсьяля.

    Бруну Фернандеш прицельно с точки пробил в левый от себя угол ворот и мяч от кончиков пальцев Эдерсона залетел в сетку.

    А на 50-й минуте Рашфорд отпасовал низом в штрафной «Сити» на Люка Шоу и тот прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2
    Голы: 0:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (2'), 0:2 Люк Шоу (50') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу (Кайл Уолкер, 65'), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус (Филип Фоден, 70'), Рияд Марез Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд (Мэйсон Гринвуд, 73'), Фред, Бруну Фернандеш (Брендон Уильямс, 90'), Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль (Неманья Матич, 88') Предупреждения: Гарри Магуайр (32'), Люк Шоу (58'), Дин Хендерсон (60')

    «Манчестер Сити» с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ман Юнайтед» набрал 54 очка и идет следом.

    В следующем туре «МЮ» на домашнем поле сыграет с «Вест Хэмом» 14 марта, а «Ман Сити» 10 марта примет «Саутгемптон».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шпоры» продлят победную серию?
  • «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сохранит ли «Наполи» свои ворота на замке?
  • «Наполи» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Рубин» прорвать оборону «Зенита»?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    18.41
  • Суперэкспресс 6-7 марта
  • Сегодня в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч АЕК — Аполлон Смирнис
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры