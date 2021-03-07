«Ман Сити» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:2.

Уже на первой минут матча в ворота «Сити» был назначен пенальти — Габриэл Жезус нарушил правила на линии своей штрафной против Марсьяля.

Бруну Фернандеш прицельно с точки пробил в левый от себя угол ворот и мяч от кончиков пальцев Эдерсона залетел в сетку.

А на 50-й минуте Рашфорд отпасовал низом в штрафной «Сити» на Люка Шоу и тот прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2 Голы: 0:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (2'), 0:2 Люк Шоу (50') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу (Кайл Уолкер, 65'), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус (Филип Фоден, 70'), Рияд Марез Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд (Мэйсон Гринвуд, 73'), Фред, Бруну Фернандеш (Брендон Уильямс, 90'), Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль (Неманья Матич, 88') Предупреждения: Гарри Магуайр (32'), Люк Шоу (58'), Дин Хендерсон (60')

«Манчестер Сити» с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ман Юнайтед» набрал 54 очка и идет следом.

В следующем туре «МЮ» на домашнем поле сыграет с «Вест Хэмом» 14 марта, а «Ман Сити» 10 марта примет «Саутгемптон».