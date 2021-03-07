«Атлетико» — «Реал»: счет матча 1:1, обзор голов

Мадридскийна своем поле сыграл вничью со столичным(1:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Счет был открыт на 15-й минуте. Льоренте правым флангом разогнал атаку «матрасников», далее выполнил передачу на ход Суаресу, который зацепился за линию офсайда, ворвался в штрафную и внешней направил мяч в угол ворот.

А на 88-й минуте Бензема по центру вошёл в штрафную «Атлетико», где разыграл стеночку с Каземиро, а в завершении Карим направил мяч в ворота при выключенном уже из эпизода вратаре.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Реал Мадрид 1:1 Голы: 1:0 Луис Суарес (15'), 1:1 Карим Бензема (88') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Анхель Корреа (Жоффрей Кондогбиа, 82'), Тома Лемар (Сауль Ньигес, 57'), Маркос Льоренте, Янник Карраско (Жоау Фелиш, 64'), Луис Суарес Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Карим Бензема, Марко Асенсио (Федерико Вальверде, 60'), Родриго (Винисиус Жуниор, 60') Предупреждения: Янник Карраско (64'), Рафаэль Варан (67'), Анхель Корреа (72'), Жоау Фелиш (80'), Стефан Савич (90'), Маркос Льоренте (90')

«Атлетико» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (54) — на 3-м месте.