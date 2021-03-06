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    «Валенсия» вырвала волевую победу у «Вильярреала»

    «Валенсия» — «Вильярреал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» — 2:1.

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    Счет в матче на 40-й минуте открыли гости — Жерар Морено реализовал пенальти.

    На 86-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Вильярреала», Карлос Солер ударом с «точки» сравнял счет.

    А в компенсированное время Гонсалу Гедеш принес победу «Валенсии».

    Российский полузащитник клуба из Валенсии Денис Черышев пропускал игру из-за мышечной травмы.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Вильярреал 2:1
    Голы: 0:1 Херар Морено (пенальти) (40'), 1:1 Карлос Солер (пенальти) (86'), 2:1 Гонсалу Гуэдеш (90') Валенсия: Яспер Силлессен, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Карлос Солер, Алехандро Бланко (Гонсалу Гуэдеш, 66'), Даниэль Васс (Ману Вальехо, 80'), Урош Рачич (Кристиан Олива, 80'), Ли Кан Ин (Кевин Гамейро, 66'), Максимилиано Гомес (Антонио Латорре, 90') Вильярреал: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Первис Эступинан (Ману Тригерос, 46'), Даниэль Парехо, Самуэль Чуквезе, Мойсес Гомес (Карлос Бакка, 88'), Этьен Капу (Коста Хауме, 72'), Херар Морено, Пако Алькасер (Альфонсо Педраса, 46') Предупреждения: Урош Рачич (14'), Карлос Солер (23'), Хуан Фойт (36'), Хосе Гайя (39'), Этьен Капу (42'), Максимилиано Гомес (67'), Рауль Альбиоль (85')

    «Валенсия» занимает 11-е место в таблице Примеры. «Вильярреал» не может победить в Ла Лиге в восьмом матче кряду и находится на седьмой строчке.

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