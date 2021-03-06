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    Сборная России выиграла у Франции в квалификации ЧЕ-2022 по мини-футболу

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    Сборная России по мини-футболу на выезде обыграла Францию (3:2) в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    За россиян дубль оформил Робсон Эдельсон и еще один гол на счету Ивана Чишкала. За «трехцветных» отличились Сохиль Мухудин и Ландри Н'Гала.

    Примечательно, что французы в первых двух турах сыграли вничью с Грузией и Арменией с одинаковым счетом 4:4. Россия же обыграла Армению (6:0) и Грузию (4:0).

    После трех сыгранных матчей Россия лидирует в группе 2 с девятью очками. На втором месте Грузия, у которой четыре очка, два очка у французов и одно — у армян.

    Напрямую на чемпионат Европы попадает победитель группы. Командам осталось сыграть еще три матча в формате каждый с каждым.

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