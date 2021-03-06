Черевченко: Счет закономерный, но во втором тайме мы играли намного лучше

Главный тренер «Химок»поделился впечатлениями после матча 21-го тура РПЛ против(0:0).

«Игра была боевой, очки были нужны обеим командам. После игры поблагодарил ребят. У нас были хорошие моменты.

Счет закономерный, но во втором тайме мы играли намного лучше.

Идову играл чуть ли не нападающего во втором тайм? Постоянно так любит играть. Это неожиданно для соперника, когда он появляется в этой зоне.

Тем более, мы сегодня играли без номинальных нападающих. Тяжело было цепляться за мячи. На Мирзова сразу 3-4 игрока выдвигались», — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».