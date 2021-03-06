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    «Бавария» вырвала победу у «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик

    «Бавария» — «Боруссия» Д: счет матча 4:2, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала победу над дортмундской «Боруссией» (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 2-й минуте открыли гости. Менье с фланга сделал заброс вперёд, Делейни выиграл подбор возле чужой штрафной, Холанд принял мяч и хлёстко пробил в нижний угол ворот «Баварии».

    Спустя шесть минут Дахуд сделал длинный перевод вперёд, Шульц прорвался по флангу и сделал пас в штрафную «Баварии», Азар прострелил в центр — Эрлинг подставил ногу и послал мяч в пустой угол ворот, оформив дубль.

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    «Бавария» отквитала один мяч на 26-й минуте. Зане вошёл в штрафную дортмундцев, качнул защитника и прострелил во вратарскую, а Роберт Левандовский без помех расстрелял пустые ворота.

    А на 44-й минуте в ворота «Боруссии» был назначен пенальти — Коман полез в обыгрыш и упал после контакта с Дахудом.

    Левандовский на микропаузе уложил голкипера и послал мяч в нижний угол ворот, также записав на свой счет дубль.

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    На 88-й минуте «Бавария» вышла вперед — гол забил Леон Горецка. Мюллер мягко навесил в штрафную, Мёнье неудачно выбил мяч на Горецку, который в касание пробил в дальний нижний угол.

    А на 90-й минуте Левандовский оформил хет-трик, установив окончательный счет. Дэвис прорвался по флангу и сделал передачу к штрафной «Боруссии», Левандовский принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот — Хитц не дотянулся.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Боруссия Д 4:2
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанн (2'), 0:2 Эрлинг Холанн (9'), 1:2 Роберт Левандовски (26'), 2:2 Роберт Левандовски (пенальти) (44'), 3:2 Леон Горецка (88'), 4:2 (90') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Жером Боатенг (Хави Мартинес, 70'), Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Лерой Зане, Леон Горецка, Томас Мюллер, Кингсли Коман (Серж Гнабри, 66'), Роберт Левандовски Боруссия Д: Марвин Хиц, Дан-Аксель Загаду (Матеу Морей, 70'), Нико Шульц, Матс Хуммельс, Тома Мёнье, Томас Делейни (Джуд Беллингхэм, 70'), Махмуд Дахуд, Торган Азар (Юлиан Брандт, 60'), Марко Ройс (Рейниер, 76'), Эмре Джан, Эрлинг Холанн (Steffen Tigges, 60') Предупреждения: Роберт Левандовски (28'), Тома Мёнье (29')

    «Бавария» идет на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Боруссия» — шестая.

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