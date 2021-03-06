«Бавария» — «Боруссия» Д: счет матча 4:2, обзор голов

Счет в матче уже на 2-й минуте открыли гости. Менье с фланга сделал заброс вперёд, Делейни выиграл подбор возле чужой штрафной, Холанд принял мяч и хлёстко пробил в нижний угол ворот «Баварии».
Спустя шесть минут Дахуд сделал длинный перевод вперёд, Шульц прорвался по флангу и сделал пас в штрафную «Баварии», Азар прострелил в центр — Эрлинг подставил ногу и послал мяч в пустой угол ворот, оформив дубль.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Бавария» отквитала один мяч на 26-й минуте. Зане вошёл в штрафную дортмундцев, качнул защитника и прострелил во вратарскую, а Роберт Левандовский без помех расстрелял пустые ворота.
А на 44-й минуте в ворота «Боруссии» был назначен пенальти — Коман полез в обыгрыш и упал после контакта с Дахудом.
Левандовский на микропаузе уложил голкипера и послал мяч в нижний угол ворот, также записав на свой счет дубль.
На 88-й минуте «Бавария» вышла вперед — гол забил Леон Горецка. Мюллер мягко навесил в штрафную, Мёнье неудачно выбил мяч на Горецку, который в касание пробил в дальний нижний угол.
А на 90-й минуте Левандовский оформил хет-трик, установив окончательный счет. Дэвис прорвался по флангу и сделал передачу к штрафной «Боруссии», Левандовский принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот — Хитц не дотянулся.
«Бавария» идет на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Боруссия» — шестая.