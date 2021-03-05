«Парма» — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

в матче 25-го тура Серии А на выезде взял верх над— 2:1 (0:0).

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На 54-й минуте Алексис Санчес открыл счет в матче, голевую передачу на него отдал Ромелу Лукаку. Уже на 62-й минуте чилийско-бельгийский дуэт сработал во второй раз — Лукаку ассистировал, Санчес забил.

За хозяев на 71-й минуте отличился бывший игрок «Зенита» Эрнани.

Футбол. Италия. Серия А Парма — Интер 1:2 Голы: 0:1 Алексис Санчес (55'), 0:2 Алексис Санчес (62'), 1:2 Эрнани (71') Парма: Луиджи Сепе, Риккардо Гальоло (Джузеппе Пеццелла, 66'), Маттья Бани, Йордан Осорио, Lautaro Valenti (Maxime Busi, 66'), Ясмин Куртич, Гастон Бругман, Эрнани (Грациано Пелле, 85'), Юрай Куцка (Роберто Инглезе, 67'), Янн Карамо, Деннис Ман (Valentin Mihaila, 46') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Иван Перишич (Маттео Дармиан, 84'), Николо Барелла, Кристиан Эриксен (Артуро Видаль, 67'), Марсело Брозович, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес, 76'), Ромелу Лукаку Предупреждение: Маттео Дармиан (90')

После этой победы подопечные Антонио Конте набрали 59 очков и закрепились на первом месте чемпионата Италии. У «Милана», который идет вторым, 53 очка. «Парма» с 15 баллами после 25 матчей находится на 19-й позиции.