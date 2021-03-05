«Бавария» продлила контракт с полузащитником

«Бавария» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение мюнхенского клуба с 18-летним футболистом рассчитано до 2026 года.

По данным СМИ, Мусиала будет получать пять миллионов евро в год по контракту.

«Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с "Баварией". Мне невероятно комфортно здесь, в клубе и команде. Я играю с лучшими игроками мира и каждый день учусь у них на тренировках», — заявил хавбек.

Мусиала перешел в «Баварию» на правах свободного агента летом 2019 года из лондонского «Челси». В нынешнем сезоне он сыграл 26 матчей и забил четыре мяча.