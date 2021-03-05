ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Рейнджерс» НХЛ. «Рейнджерс» без Панарина разгромили «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»
  • 15:36
    • «Бавария» продлила контракт с полузащитником
  • 09:05
    • «Вашингтон» выиграл у «Клипперс», Уэстбруку не хватило одного подбора для очередного трипл-дабла
  • 01:06
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально проиграл «Челси»
    Все новости спорта

    «Бавария» продлила контракт с полузащитником

    Футбол Бавария Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    «Бавария» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой.

    Джамал Мусиала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джамал Мусиала

    Новое соглашение мюнхенского клуба с 18-летним футболистом рассчитано до 2026 года.

    По данным СМИ, Мусиала будет получать пять миллионов евро в год по контракту.

    «Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с "Баварией". Мне невероятно комфортно здесь, в клубе и команде. Я играю с лучшими игроками мира и каждый день учусь у них на тренировках», — заявил хавбек.

    Мусиала перешел в «Баварию» на правах свободного агента летом 2019 года из лондонского «Челси». В нынешнем сезоне он сыграл 26 матчей и забил четыре мяча.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левантийцы не проиграют дома «подводникам»?
  • «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Второй матч со «Спартаком» ЦСКА проведет увереннее?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сколько голов подарит второй матч в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры