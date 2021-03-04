Сульшер: Результат с «Пэлас» разочаровывает

Уле-Гуннар Сульшер Фото: globallookpress.com
«Результат разочаровывает. Мы немного недоработали, а если не играешь как надо, то не побеждаешь. С "Пэлас" всегда тяжело. Это хорошая команда, которая заставляет соперника играть так, как ей нужно.
Второй тайм у нас не получился. Мы то и дело теряли мяч. До перерыва мы иногда давили, имели полумоменты, но не дорожили мячом.
Вратарь "Манчестер Юнайтед" и должен быть сконцентрирован. Он растет, прибавляет. Благодарен ему за ничью», — цитирует Сульшера BBC.
Теперь разрыв между «Ман Юнайтед» и «Ман Сити» составляет 14 очков.