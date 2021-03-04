«Страсбург» — «Монако»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу над— 1:0.

Единственный гол был забит на 91-й минуте, а его автором стал Фредерик Гильберт.

Российский полузащитник красно-белых Александр Головин вышел в стартовом составе и ушел с поля на 73-й минуте, не отметившись голевыми действиями.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Монако 1:0 Гол: 1:0 Фредерик Гильберт (90') Страсбург: Эйдзи Кавасима, Ламин Коне, Стефан Митрович, Лионель Кароль, Фредерик Гильберт, Димитри Льенар, Антони Каси, Александр Джику (Жанрикне Беллегард, 78'), Адриен Томассон, Людовик Ажорк, Хабиб Мухамаду Диалло (Mahame Siby, 90') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Caio Henrique (Фоде Балло, 85'), Александр Головин (Крепин Дьятта, 73'), Юссуф Фофана (Стеван Йоветич, 60'), Рубен Агилар (Софьян Диоп, 60'), Кевин Фолланд (Сеск Фабрегас, 60'), Виссам Бен-Йеддер Предупреждения: Димитри Льенар (19'), Людовик Ажорк (27'), Адриен Томассон (53')

«Монако» занимает четвертое место в таблице лиги 1, набрав 55 очков. На счету «Страсбурга» — 33 очка и 14-я позиция.

14 марта подопечные Нико Ковача примут «Лилль», а команда Тьерри Лаури в тот же день сыграет на выезде с «Ренном».