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    Ковач: Бывает, что матч складывается для тебя не лучшим образом

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Страсбург Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Наставник «Монако» Нико Ковач дал комментарий касательно поражения «Монако» от «Страсбурга» (0:1) в матче 28 тура Лиги 1.

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    «Головин и Фолланд сыграли невзрачно? Таков закон спорта. Не думаю, что у них были проблемы с физикой. Просто бывает, что матч складывается для тебя не лучшим образом. Я пытался проводить замены, чтобы поменять ход встречи. В итоге мы использовали все пять. Нужно принимать свою судьбу. Я сказал футболистам не унывать», — цитирует Ковача ресс-служба «Монако».

    Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73 минуте. Также отметим, что «Монако» прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию.

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