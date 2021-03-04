Ковач: Бывает, что матч складывается для тебя не лучшим образом

Наставник «Монако»дал комментарий касательно поражения «Монако» от «Страсбурга» (0:1) в матче 28 тура Лиги 1.

«Головин и Фолланд сыграли невзрачно? Таков закон спорта. Не думаю, что у них были проблемы с физикой. Просто бывает, что матч складывается для тебя не лучшим образом. Я пытался проводить замены, чтобы поменять ход встречи. В итоге мы использовали все пять. Нужно принимать свою судьбу. Я сказал футболистам не унывать», — цитирует Ковача ресс-служба «Монако».

Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73 минуте. Также отметим, что «Монако» прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию.