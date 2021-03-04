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    Гончаренко: «Арсенал» может быть разным, ЦСКА надо подойти во всеоружии

    Футбол ЦСКА Арсенал Тула Кубок России Футбол России
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о тульском «Арсенале», с которым «армейцы» сыграют в четвертьфинале Кубка России.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «В прошлый раз четвертьфинал стал для нас преградой. Сделаем все возможное, чтобы в этот раз пройти в следующую стадию и порадовать наших болельщиков.

    В отличие от 1/8 финала, будем играть с командой Премьер-лиги, к тому же на выезде.

    Что-то более конкретное можно будет сказать ближе к матчу. Но на виду то, что "Арсенал" может быть разным. Они обыграли "Зенит" на выезде в Кубке, но затем проиграли в чемпионате "Сочи". Нам надо подойти к матчу во всеоружии.

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    • Конечно, мартовская игра чемпионата даст большую пищу для размышлений. Но в целом игры в чемпионате и Кубке нельзя сравнивать, это совсем разные матчи, на которые и соперник выходит с разными мыслями», — приводит слова белорусского специалиста пресс-служба ЦСКА.

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