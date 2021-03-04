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    ПСЖ обыграл «Бордо», «Марсель» уступил «Лиллю»

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    В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лилль» дома переиграл «Марсель» — 2:0.

    «Лилль»
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    «Лилль»

    «Доги» добились победы благодаря дублю канадского нападающего Джонатана Дэвида, забившего оба мяча под занавес встречи.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Марсель 2:0
    Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (90'), 2:0 Джонатан Дэвид (90') Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Иконе, Ренату Саншеш (Шека, 73'), Бенжамен Андре, Тимоти Уэа (Луис Араужо, 75'), Джонатан Дэвид, Юсуф Язиджи (Жонатан Бамба, 58') Марсель: Стив Манданда, Леонардо Балерди, Дуйе Чалета-Цар, Юто Нагатомо, Поль Лирола, Бубакар Камара, Оливье Нтшан (Саиф-Эдин Хауи, 46'), Пап Гуй, Димитри Пайет (Дарио Бенедетто, 87'), Аркадиуш Милик, Флорьян Товен (Валер Жермен, 62')

    «Лилль» с 62 очками возглавляет таблицу Лиги 1, «Марсель» на 8-м месте — 39 очков.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В другом матче отчетного тура «Пари Сен-Жермен» в гостях с минимальным перевесом одолел «Бордо» — 1:0.

    В составе парижан отличился Пабло Сарабия на 20-й минуте.

    Подопечные Томаса Тухеля набрали 60 очков и вернулись на вторую строчку в таблице. «Бордо» с 33 очками на 15-м месте.

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