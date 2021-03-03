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    Гвардиола: «Ман Сити» сотворил нечто невероятное, но титул по-прежнему у «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «В этом сезоне в Англии очень сжатый календарь. У нас не было ни единого недельного цикла, а сегодня нам противостоял "Вулверхэмптон" с их великолепной физической подготовкой и менталитетом, поэтому я более чем доволен результатом. Мы вправе насладиться этим вечером, отдохнуть и начать подготовку к следующей игре.

    Результат заслуженный — мы играли очень хорошо. Хотя в целом встреча была напряженной, но на последних минутах мы играли с комфортным преимуществом.

    Зима в Премьер-лиге — это ад, и за это время мы сотворили нечто невероятное. Это более чем замечательно. Мои комплименты игрокам, но титул по-прежнему у "Ливерпуля". В розыгрыше еще 33 очка, за которые предстоит побороться», — цитирует Гвардиолу Goal.

    «Ман Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая на 15 очков ближайшего преследователя.

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