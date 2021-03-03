Гвардиола: «Ман Сити» сотворил нечто невероятное, но титул по-прежнему у «Ливерпуля»

Главный тренервысказался о победе над(4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

«В этом сезоне в Англии очень сжатый календарь. У нас не было ни единого недельного цикла, а сегодня нам противостоял "Вулверхэмптон" с их великолепной физической подготовкой и менталитетом, поэтому я более чем доволен результатом. Мы вправе насладиться этим вечером, отдохнуть и начать подготовку к следующей игре.

Результат заслуженный — мы играли очень хорошо. Хотя в целом встреча была напряженной, но на последних минутах мы играли с комфортным преимуществом.

Зима в Премьер-лиге — это ад, и за это время мы сотворили нечто невероятное. Это более чем замечательно. Мои комплименты игрокам, но титул по-прежнему у "Ливерпуля". В розыгрыше еще 33 очка, за которые предстоит побороться», — цитирует Гвардиолу Goal.

«Ман Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая на 15 очков ближайшего преследователя.