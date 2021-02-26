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    Промес: Тедеско рассказал о своем видении игры

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    Форвард московского «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от возвращения в стан красно-белых из «Аякса».

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой. Классное чувство.

    Да, слышал, что было очень холодно. Так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода — не проблема.

    Встреча с командой прошла отлично. Со многими я давно знаком. Классно снова встретить тех, c кем мы добились успеха в прошлом. И очень рад работать вместе с ними вновь.

    О, да! Коридор… В этой команде нашлось несколько плохих парней! Но я запомнил их и обязательно отомщу!

    Мы пообщались с тренером. Он рассказал о себе, о своем видении игры. Задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол.

    Классный человек, рад знакомству с ним. Для меня все понятно. Думаю, мы хорошо поработаем вместе», — заявил Промес «Советскому Спорту».

    Промес уже выступал за красно-белых в период с 2014 по 2018 год. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса.

    В составе «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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