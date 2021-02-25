Вильярреал — Зальцбург. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Коста Хауме, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Ману Тригерос, Первис Эступинан, Этьен Капу, Херар Морено, Пако Алькасер.

«Зальцбург»: Чичан Станкович, Альберт Вальчи, Андре Рамальо Силва, Андреас Ульмер, Расмус Кристенсен, Бренден Ааронсон, Златко Юнузович, Антуан Бернед, Энок Мвепу, Мергим Бериша, Патсон Дака.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Зальцбург» — «Вильярреал» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Зальцбург». Коэффициент ставки — 1.65.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Зальцбург» со счетом 0:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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