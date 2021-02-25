Вильярреал — Зальцбург. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

Составы команд:
«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Коста Хауме, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Ману Тригерос, Первис Эступинан, Этьен Капу, Херар Морено, Пако Алькасер.
«Зальцбург»: Чичан Станкович, Альберт Вальчи, Андре Рамальо Силва, Андреас Ульмер, Расмус Кристенсен, Бренден Ааронсон, Златко Юнузович, Антуан Бернед, Энок Мвепу, Мергим Бериша, Патсон Дака.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Зальцбург» — «Вильярреал» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Зальцбург». Коэффициент ставки — 1.65.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Зальцбург» со счетом 0:1.
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