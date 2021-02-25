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    «Вильярреал» обменяется голами с австрийцами?

    «Вильярреал» — «Зальцбург». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, Лига Европы, 25 февраля 2021 года

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    Пако Алькасер
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Зальцбургом» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:55 мск. «Вильярреал» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:55 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Сейчас команда занимает 6 место в Примере, имея в своем активе 37 очков.

    Команда атакует не столь результативно — 33 забитых мяча в 24 матчах. При этом оборона «Вильярреала» действует вполне надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 25 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче команда добыла один зачетный балл. В Бильбао «Желтая субмарина» съездила вполне успешно — 1:1 с «Атлетиком».

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    Поединки против «Зальцбурга» для команды складываются весьма успешно. Из пяти очных поединков три завершились в пользу испанского клуба при двух поражениях.

    «Зальцбург»

    «Зальцбург» в минувшем туре австрийского чемпионата победил. Команда не оставила шансов «Рапиду» (4:2).

    Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 43 очками в активе. Правда, атака у «быков» — явно самое сильное звено, ведь в 18 матчах чемпионата забито уже 58 мячей.

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    • А вот пропускает «Зальцбург» довольно редко. 20 мячей в 18 матчах — прекрасный показатель, пусть и не лучший в австрийской лиге.

    Домашнее поражение в первой встрече (0:2) практически нивелирует шансы команды на проход в следующий раунд Лиги Европы. Вероятнее всего, австрийцев хватит разве что на гол престижа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.95, на ничью за 3.80, а на «Зальцбург» — за 3.85

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    «Вильярреал» после победы в первой встрече явно доведет дело до конца.

    «Зальцбург» постарается как можно активнее сыграть в атаке.

    Результативная выездная победа в первом матче станет предвестником успеха хозяев, однако и гостям есть, что доказывать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.65

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