«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Зальцбургом» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:55 мск. «Вильярреал» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Сейчас команда занимает 6 место в Примере, имея в своем активе 37 очков.

Команда атакует не столь результативно — 33 забитых мяча в 24 матчах. При этом оборона «Вильярреала» действует вполне надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 25 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче команда добыла один зачетный балл. В Бильбао «Желтая субмарина» съездила вполне успешно — 1:1 с «Атлетиком».

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Поединки против «Зальцбурга» для команды складываются весьма успешно. Из пяти очных поединков три завершились в пользу испанского клуба при двух поражениях.

«Зальцбург»

«Зальцбург» в минувшем туре австрийского чемпионата победил. Команда не оставила шансов «Рапиду» (4:2).

Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 43 очками в активе. Правда, атака у «быков» — явно самое сильное звено, ведь в 18 матчах чемпионата забито уже 58 мячей.

А вот пропускает «Зальцбург» довольно редко. 20 мячей в 18 матчах — прекрасный показатель, пусть и не лучший в австрийской лиге.

Домашнее поражение в первой встрече (0:2) практически нивелирует шансы команды на проход в следующий раунд Лиги Европы. Вероятнее всего, австрийцев хватит разве что на гол престижа.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.95, на ничью за 3.80, а на «Зальцбург» — за 3.85

«Вильярреал» после победы в первой встрече явно доведет дело до конца.

«Зальцбург» постарается как можно активнее сыграть в атаке.

Результативная выездная победа в первом матче станет предвестником успеха хозяев, однако и гостям есть, что доказывать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.65