Штиндль назвал заслуженным поражение от «Манчестер Сити»

Ларс Штиндль Фото: globallookpress.com
«Наложилось всего понемногу. Конечно, "Манчестер Сити" — команда исключительная, и защищались мы от ее атак исключительно страстно.
Без мяча работали лучше, а вот при его контроле оказались недостаточно настойчивыми и совершали слишком много ошибок в рядовых ситуациях. Какие-то полумоменты возникли только в самом конце.
Отбегали мы сегодня много, но должны признать поражение заслуженным. Мы не находили правильных решений, когда соперник давал шанс зацепиться.
Вместе с тем создавать моменты у ворот "Манчестер Сити" еще труднее, чем нам казалось», — приводит слова игрока DAZN.