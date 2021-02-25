Штиндль назвал заслуженным поражение от «Манчестер Сити»

Полузащитник «Боруссии»высказал мнение о поражении от(0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наложилось всего понемногу. Конечно, "Манчестер Сити" — команда исключительная, и защищались мы от ее атак исключительно страстно.

Без мяча работали лучше, а вот при его контроле оказались недостаточно настойчивыми и совершали слишком много ошибок в рядовых ситуациях. Какие-то полумоменты возникли только в самом конце.

Отбегали мы сегодня много, но должны признать поражение заслуженным. Мы не находили правильных решений, когда соперник давал шанс зацепиться.

Вместе с тем создавать моменты у ворот "Манчестер Сити" еще труднее, чем нам казалось», — приводит слова игрока DAZN.