«Спартак» объявил о подписании Промеса

Полузащитникофициально стал игроком, сообщает пресс-служба москвичей.

25 февраля 29-летний нидерландец успешно прошел в Москве углубленный медосмотр и подписал с «красно-белыми» контракт на 3,5 года.

Стоимость перехода составила 8,5 миллионов евро, но может вырасти до 11 миллионов в зависимости от выполнения условий, прописанных в контракте.

Медосмотр пройден, контракт подписан 🔥

Всё! Квинси Промес официально стал игроком «Спартака» 🔴⚪️#АнтохаВернулся 🎭 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021

Напомним, Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и стал одним из лучших легионеров в истории клуба. Всего Промес провел за красно-белых 135 матчей во всех турнирах, забил 66 мячей и сделал 34 голевые передачи.