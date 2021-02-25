«Динамо Загреб» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

Загребскоеобъявили стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Динамо» З: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Майер, Якич, Адеми, Иванушец, Ошич, Петкович.

«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский, Кабелла, Вилена, Ионов, Вандерсон, Классон.

Все прогнозы на Лигу Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.25, на успех «Краснодара» — 3.37, на ничью — 3.76. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут. В первом матче 18 февраля «Краснодар» проиграл на своем поле со счетом 2:3.