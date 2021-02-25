«Динамо Загреб» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

«Динамо» З: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Майер, Якич, Адеми, Иванушец, Ошич, Петкович.
«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский, Кабелла, Вилена, Ионов, Вандерсон, Классон.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.25, на успех «Краснодара» — 3.37, на ничью — 3.76. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.
Следить за ходом матча можно тут. В первом матче 18 февраля «Краснодар» проиграл на своем поле со счетом 2:3.
⚡️Состав на #ДинамоЗагребКраснодар 👇— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 25, 2021
Дебют в основной команде у 19-летнего голкипера Станислава Агкацева сегодня! Поддержим парня! 💪👏#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ВпередБыки pic.twitter.com/Csl7RdYZBW