«Краснодар» сыграет против загребского «Динамо» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля в Загребе, начало — в 23:00 мск. «Динамо» Загреб — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

В отличие от «Краснодара», у «Динамо» не было зимней паузы, все это время хорватский клуб проводил официальные матчи. И это, пожалуй, можно считать ключевым моментом.

В чемпионате Хорватии «Динамо» после 21 сыгранного матча занимает первое место.

После первой игры с «Краснодаром» команда Зорана Мамича не играла в минувшие выходные, получив дополнительную возможность для восстановления и подготовки к ответной встрече с российским клубом.

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«Динамо» в последних 15-ти матчах одержало 12 побед.

«Краснодар»

«Краснодар», как и в прошлые годы, не лучшим образом провел первые официальные встречи после зимних сборов. Матч против «Динамо» на прошлой неделе стал полным разочарованием. Команда Мурада Мусаева проиграла, пропустила три мяча и по игре положительного результата явно не заслуживала.

Домашнее поражение со счетом 2:3 ставит под сомнение дальнейшее участие «Краснодара» в турнире. Пока не очень понятно, за счет чего он может сделать камбэк.

Не вселил оптимизма и матч против «Сочи» на Кубок России. «Краснодар» тоже проиграл, на этот раз пропустив, правда, лишь два мяча.

Но в любом случае, уже понятно, что голкипер и оборона явно не соответствуют амбициям «Краснодара». Без хорошего усиления этих позиций команда и дальше будет спотыкаться.

Прогноз и ставка

На «Динамо» букмекеры предлагают поставить за 2.35, на ничью за 3.60, а на победу «Краснодара» — за 3.34.

Для выхода в следующий раунд «Краснодару» теперь необходимо выигрывать с разницей в два мяча. Либо же со счетом 4:3, 5:4 и т.д. У «Динамо» есть три гостевых гола — и это невероятное преимущество.

Очевидно, что хозяева будут играть по счету, стараясь, в первую очередь, ловить «Краснодар» на контратаках. С этим проблем не будет, команда Мусаева уже успела подтвердить, что у нее далеко не все в порядке с игрой в защите.

Ставка - победа «Динамо» Загреб с форой (0) за 1.71.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Динамо» хотя бы в одном тайме за 1.68. А «Краснодар» после недавних матчей совсем не вызывает доверия.