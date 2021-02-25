Байер — Янг Бойз. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Байер»: Никлас Ломб, Жонатан Та, Александар Драгович, Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Леон Бэйли, Мусса Диаби, Чарлес Арангис, Флориан Вирц, Жереми Фримпонг, Патрик Шик.

«Янг Бойз»: Давид фон Бальмос, Цедрик Цезигер, Жордан Лефор, Фабиан Лустенбергер, Сильван Хефти, Кристиан Фасснахт, Михел Эбишер, Sandro Lauper, Николас Нгамале, Мешак Элия, Теосон Жордан Сьебатшё.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Янг Бойз» — «Байер» 4:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

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