«Арсенал» — «Бенфика»: счет матча 3:2, обзор голов

Лондонскийна своем поле одержал победу над лиссабонской(3:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 21-й минуте открыли «канониры». Букайо Сака сделал передачу в центр штрафной, а Пьер-Эмерик Обамеянг спокойно перекинул вратаря.

На 44-й минуте Себальос сбил Вайгля в метре от штрафной «Арсенала» и Диогу Гонсалвеш пушечным ударом со стандарта пробил в верхний угол, без шансов для Лено.

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На 61-й минуте португальцы вышли вперед. Лейте пнул мяч на чужую половину поля. Себальос головой покатил игровой снаряд в сторону ворот «Арсенала», но за спиной оказался Рафаэл Силва, который вышел один на один, после чего переиграл Лено.

Лондонцы отыгрались спустя шесть минут — Киран Тирни с левого края штрафной нанес пушечный удар в дальний угол ворот.

На 87-й минуте «Арсенал» вновь повел. Сака навесил с правого края штрафной на дальний угол вратарской, а Обамеянг головой переправил мяч в сетку.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Арсенал Лондон — Бенфика 3:2 Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (21'), 1:1 Диогу Гонсалвеш (43'), 1:2 Рафаэл Силва (61'), 2:2 Киран Тирни (67'), 3:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (87') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин (Александр Ляказетт, 77'), Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Букайо Сака (Мохамед Эль-Ненни, 90'), Даниель Себальос (Томас, 63'), Мартин Эдегор (Калум Чемберс, 90'), Эмиль Смит Роув (Виллиан, 63'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг Бенфика: Элтон Лейте, Lucas Verissimo, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо (Нуну Тавареш, 85'), Диогу Гонсалвеш, Пицци (Эвертон, 57'), Рафаэл Силва, Юлиан Вайгль (Джан-Лука Вальдшмидт, 90'), Адель Таарабт (Габриэл, 58'), Харис Сеферович (Дарвин Нуньес, 57') Предупреждение: Адель Таарабт (5')

Первый матч завершился со счетом 1:1 и по сумме двух матчей «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.