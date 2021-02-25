«Арсенал» — «Бенфика»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче на 21-й минуте открыли «канониры». Букайо Сака сделал передачу в центр штрафной, а Пьер-Эмерик Обамеянг спокойно перекинул вратаря.
На 44-й минуте Себальос сбил Вайгля в метре от штрафной «Арсенала» и Диогу Гонсалвеш пушечным ударом со стандарта пробил в верхний угол, без шансов для Лено.
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На 61-й минуте португальцы вышли вперед. Лейте пнул мяч на чужую половину поля. Себальос головой покатил игровой снаряд в сторону ворот «Арсенала», но за спиной оказался Рафаэл Силва, который вышел один на один, после чего переиграл Лено.
Лондонцы отыгрались спустя шесть минут — Киран Тирни с левого края штрафной нанес пушечный удар в дальний угол ворот.
На 87-й минуте «Арсенал» вновь повел. Сака навесил с правого края штрафной на дальний угол вратарской, а Обамеянг головой переправил мяч в сетку.
Первый матч завершился со счетом 1:1 и по сумме двух матчей «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.