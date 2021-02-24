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    Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Реалом»

    «Аталанта» — «Реал»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Аталанты» и «Реала» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзерри» в Бергамо и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата, Муриэль.

    Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Лукас Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Иско, Асенсио.

    Запасные: Лунин, Альтубе, Диас, Аррибас, Бланко, Чуст, Дуро, Гутьеррес.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аталанте». Коэффициент на ее победу — 2.88, на успех «Реала» — 3.21, на ничью — 3.83. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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