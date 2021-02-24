«Аталанта» сыграет на своем поле с «Реалом» М в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Реал» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» в нынешнем сезоне выступает не так ярко, как в сезоне минувшем. И с реализацией проблемы, и в обороне все не так позитивно.

В последнем своем матче бергамаски добились локального успеха. В матче с «Наполи» парни из Бергамо были сильнее — 4:2, и продолжают гонку за попадание в Лигу чемпионов.

Атака «Аталанты» до сих пор считается одной из лучших в Италии. К слову, в последнем матче команда Гасперини серьезно прибавила после перерыва.

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Еврокубковый жребий еще не сводил «Аталанту» с «Реалом». Между тем, на родной арене итальянцы вполне способны пощекотать нервишки любому оппоненту.

«Реал» М

«Реал» М в минувшем туре Примеры добыл важнейшую победу. На выезде команда Зинедина Зидана минимально обыграла «Вальядолид».

Мадридцы на ходу. Команда занимает 2 место в турнирной таблице с 52 очками в активе. Правда, атака «сливочных» смотрится не так мощно: забито всего 42 мяча в 24 поединках.

Нынешний сезон для мадридцев проходит под знаком привычной борьбы на нескольких фронтах. Правда, стабильности «Реалу» частенько не хватает, да и признанные лидеры находятся не в лучшей форме.

Впрочем, команда Зидана по привычке стремится выиграть Лигу чемпионов. Причем нет сомнений, что «сливочных» в этом плане устроит исключительно завоевание трофея. Иначе это будет уже не «Реал».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 2.62, на ничью за 3.74, а на «Реал» М — за 2.73

Атака итальянцев способна доставить проблемы кому угодно, и наверняка сможет забить в ворота «Реала».

«Реал» в последних матчах улучшил свои результаты, и наверняка постарается соорудить задел перед ответной встречей.

Мадридцы явно будут стремиться создать голевой задел перед ответной встречей. Наши прогноз и ставка — «Реал» М забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.64