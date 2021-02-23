Маттеус: Из новичков «Баварии» пока пользу приносит только Сане

Победитель Лиги чемпионов 2001 года в составе «Баварии»полагает, что главный фаворит нынешнего турнира —

Правда, свой бывший клуб он пока из числа претендентов не вычеркивает.

«Если "Бавария" наберет былую форму и избежит новой череды травм, то вполне может отстоять чемпионский титул.

Ушли Тьяго, Коутиньо и Перишич, которые бы сейчас очень пригодились, у Флика было бы куда-то больше вариантов. Вместе с тем, из новичков пока пользу приносит только Сане.

В данной ситуации, которую вполне можно назвать критической, Флик смотрит на скамейку запасных и задается вопросом: Кто из них действительно способен помочь?», — написал Маттеус в своей ежедневной колонке для Sky.

По мнению экс-защитника сборной Германии, это может стоить «Баварии» золота бундеслиги, ведь «РБ Лейпциг» готов захватить чемпионский трон.