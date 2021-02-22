«Химки» надеются сохранить Глушакова и Мирзова

Подмосковные «Химки» намерены продлить контракт с полузащитникоми договор об аренде полузащитника

Оба футболиста выступают за подмосковный клуб с октября 2020 года.

«Мирзов имеет контракт со "Спартаком", он у нас в аренде, дальше будем разговаривать со "Спартаком" о продолжении аренды.

Денис [Глушаков] играет у нас, у него действующий контракт, предложим условия ему, хотели бы его оставить», — рассказал Министр спорта Московской области Роман Терюшков «Спорт-Экспрессу».

Глушаков забил один гол и сделал одну результативную передачу в 11 матчах. Мирзов записал в свой актив четыре гола в в девяти играх.